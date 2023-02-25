علماء يكتشفون طبقة خامسة داخل اللب الداخلي للأرض

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داخل اللب الداخلي لكوكب الأرض ثمة بنية مميزة واضحة المعالم وكرة صلبة مستعرة من الحديد والنيكل قطرها الف وثلاثمئة وخمسين كيلومترا.

دراسة مكثفة عن أعماق كوكب الأرض استنادا إلى حركة الموجات الزلزالية الناشئة عن الزلازل الضخمة أكدت وجود هذه البنية موضحة أن تقدم وسائل مراقبة الزلازل أكدت فرضية العلماء عام2002 أن قسما عميقا مختبئ داخل هذا اللب الداخلي وهو ما يشبه دمية ماتريوشكا الروسية.



وقال تان-سون فام من الجامعة الأسترالية في كانبيرا ورئيس فريق الدراسة:"حللنا سجلات رقمية للحركات الأرضية ومخططات الزلازل بعد زلازل ضخمة في العقد الأخير. وتبين لنا أن الانتقال من الجزء الخارجي للب باطن الأرض إلى الجسم الكروي الأعمق يبدو انتقالا تدريجيا وليس انتقالا بين حدود فاصلة وواضحة".



وفيما تطلق الزلازل موجات تنتقل عبر الكوكب ويمكنها كشف ملامح بنيته الداخلية استنادا إلى الشكل المتغير لهذه الموجات استطاع علماء حتى الآن تحديد أن هذه الموجات يمكنها أن ترتد لما يصل إلى مرتين، بدءا من أحد أطراف الأرض إلى الطرف الآخر ثم العودة.

وركزت الدراسة الجديدة على موجات مئتي زلزال تزيد قوتها عن ست درجات وهي ترتد مثل كرات البينج بونج لما يصل إلى خمس مرات عبر الكوكب.



وقال هرفويه تكالتشيتش، عالم الجيوفيزياء بالجامعة الوطنية الأسترالية والمشارك في الدراسة:"اللب الداخلي يظهر لنا كوكبا داخل الكوكب، بالطبع، إنه كرة صلبة، في حجم كوكب بلوتو تقريبا وأصغر بقليل من القمر'. إن تمكنا بطريقة ما من تفكيك الأرض من خلال نزع وشاحها واللب الخارجي السائل فسيبدو اللب الداخلي لامعا مثل النجم. وتقدر حرارته بنحو 5500 درجة مئوية إلى ستة آلاف درجة مئوية، وهي حرارة مماثلة لدرجة حرارة سطح الشمس".



وفيما يبلغ قطر الأرض حوالي 12750 كيلومترا. تتألف البنية الداخلية من أربع طبقات عبارة عن قشرة صخرية من الخارج ثم غطاء صخري يدعى'وشاح' بعده لب خارجي من الحمم ثم اللب الداخلي الصلب.

واكتشف هذا اللب الداخلي المعدني البالغ قطره آلفين أربعمئة وأربعين 2440 كيلومترا تقريبا في ثلاثينيات القرن الماضي بالاستناد أيضا إلى الموجات الزلزالية التي تنتقل خلال الأرض.

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