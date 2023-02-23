"الجمعية العامة" تتبنى قرارا مناهضا لروسيا حول أوكرانيا

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وذكر مراسل "نوفوستي" أن روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا ومالي ونيكاراغوا وسوريا صوتت ضد القرار.

وبين الدول التي امتنعت عن التصويت أرمينيا والصين والهند وكوبا وإيران وكازاخستان وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وفيتنام وأوزبكستان وقيرغيزستان وباكستان وعدة دول أخرى، فيما أيدته صربيا والمجر.

وينص القرار على أن "الجمعية العامة تدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة دعمها للجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

كما يدعو موسكو إلى الوقف الفوري لقصف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، في حين لم يرد في النص توجيه نداءات مماثلة إلى كييف، ولم يتضمن أي مطالبة لها بوقف قصف دونباس.