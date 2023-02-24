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اللواء صفوي: ايران حققت الكثير من الانجازات الدفاعية والعسكرية

اللواء صفوي: ايران حققت الكثير من الانجازات الدفاعية والعسكرية
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

اكد المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيى رحيم صفوي بان الجمهورية الاسلامية حققت لغاية الان الكثير من المنجزات على الاصعدة الدفاعية والعسكرية، وقامت بتوطين الكثير من العلوم والمعارف.

العالم - ايران

وفي كلمته الخميس ، في مراسم إحياء ذكرى اللواء الشهيد حسين خرازي في دارخوين شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، اعتبر اللواء رحيم صفوي أن مهمة حرس الثورة الاسلامية هي الدفاع عن الوطن والثورة ، وقال: إن حراس الثورة هم حماة القيم الإسلامية والوطن.

واضاف: إن رجال حرس الثورة يعيشون حياة نزيهة ويقاتلون بشجاعة ويستشهدون بمظلومية.

وتابع قائلا: الآن ، وفي العقد الرابع من الثورة الإسلامية ، تحققت الكثير من الإنجازات في الاصعدة الدفاعية والعسكرية ، وتم توطين الكثير من العلوم والمعارف في البلاد، وهو ما يعد من بركات الثورة والجمهورية الاسلامية.

وقال اللواء صفوي: إن اهالي محافظة خوزستان ادوا بانشطتهم دورًا مؤثرًا في انتصار الثورة الإسلامية.

واكد بان خوزستان حمت البلاد خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (1980-1988)، وأضاف: الحرب الآن هي حرب التقدم والاعمار، ونأمل أن يعمل شباب خوزستان بجد في تنمية البلاد ومساعدة الحكومة.

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