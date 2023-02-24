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اليمنيون يخرجون اليوم في عشرات الساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين

اليمنيون يخرجون اليوم في عشرات الساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للخروج المشرف والكبير اليوم الجمعة، وذلك استجابة لدعوة قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي للخروج الواسع في مسيرات حاشدة تحت عنوان (الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان).

العالم - اليمن

وحددت اللجنة المنظمة الساحات على النحو التالي:

العاصمة صنعاء: ساحة باب اليمن

الحديدة: شارع الميناء بالمدينة

الجوف: ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون لمديريات الجوف الأسفل ومركز مديرية المراشي لمديريات الجوف الأعلى

المحويت: مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت ومراكز بقية المديريات

تعز: مفرق ماوية

ذمار: مدينة ذمار، مديرية جبل الشرق، مديرية عتمة

صعدة: مدينة صعدة وساحة شعارة برازح

عمران: شارع حجة جوار الأوقاف لمدينة عمران ومديريتي الجبل وعيال سريح ومراكز بقية المديريات و شارع حجة جوار كلية التربية مكانًا للنساء

إب: أمام مبنى المحافظة لمديريات المربع الأوسط والشرقي، نقطة التجمع في الإستاد الرياضي ومدينة يريم، ومدينة النادرة، ومدينة العدين، ومدينة القاعدة

الضالع: مدينة دمت لمديريتي دمت وجبن وسوق الطاحون في مديرية الحشا ومدينتي البيضاء ورداع

ريمة: مركز مديرية الجبين ومراكز المديريات الاخرى

حجة: مدينة حجة ومديريات المحابشة وعبس ومستباء

فيما حددت اللجنة المنظمة منطقة المصلاب في مديرية المطمة بالجوف مكانًا للمسيرة النسائية، بينما حددت مدينة ذمار خلف "سيتي ماكس" مكانًا للمسيرة النسائية.

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اليمنيون يخرجون اليوم في عشرات الساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين

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