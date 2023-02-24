اليمنيون يخرجون اليوم في عشرات الساحات لتحذير تحالف العدوان والتضامن مع الفلسطينيين

العالم - اليمن
وحددت اللجنة المنظمة الساحات على النحو التالي:
العاصمة صنعاء: ساحة باب اليمن
الحديدة: شارع الميناء بالمدينة
الجوف: ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون لمديريات الجوف الأسفل ومركز مديرية المراشي لمديريات الجوف الأعلى
المحويت: مركز المحافظة لمديريات الرجم والمدينة وجبل المحويت ومراكز بقية المديريات
تعز: مفرق ماوية
ذمار: مدينة ذمار، مديرية جبل الشرق، مديرية عتمة
صعدة: مدينة صعدة وساحة شعارة برازح
عمران: شارع حجة جوار الأوقاف لمدينة عمران ومديريتي الجبل وعيال سريح ومراكز بقية المديريات و شارع حجة جوار كلية التربية مكانًا للنساء
إب: أمام مبنى المحافظة لمديريات المربع الأوسط والشرقي، نقطة التجمع في الإستاد الرياضي ومدينة يريم، ومدينة النادرة، ومدينة العدين، ومدينة القاعدة
الضالع: مدينة دمت لمديريتي دمت وجبن وسوق الطاحون في مديرية الحشا ومدينتي البيضاء ورداع
ريمة: مركز مديرية الجبين ومراكز المديريات الاخرى
حجة: مدينة حجة ومديريات المحابشة وعبس ومستباء
فيما حددت اللجنة المنظمة منطقة المصلاب في مديرية المطمة بالجوف مكانًا للمسيرة النسائية، بينما حددت مدينة ذمار خلف "سيتي ماكس" مكانًا للمسيرة النسائية.