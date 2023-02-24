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بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي.. وواشنطن ترد

بكين تدعو لحوار بين كييف وموسكو وتحذّر من استخدام السلاح النووي.. وواشنطن ترد
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية، محذّرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنّب استهداف المدنيين.

العالم- أوروبا

وجاء في بيان للوزارة حول تسوية الأزمة في أوكرانيا: أن "الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة الأوكرانية".

وشددت الوزارة في البيان على ضرورة تشجيع ودعم كل الجهود التي تسهم في الحل السلمي للأزمة.

كما أكدت وزارة الخارجية الصينية في على ضرورة إستئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوکرانيا في اسرع وقت ممكن.

وجاء في بيان الوزارة حول تسوية: "في الحروب والنزاعات لا يوجد منتصر، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على العقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار.. منع التصعيد والسماح للازمة من الخروج عن السيطرة، ودعم روسيا وأوكرانيا للقاء، واستئناف الحوار المباشر في اسرع وقت ممكن".

وأشارت إلى ضرورة "المساهمة باستمرار في تهدئة الوضع ونزع فتيله، والتوصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار".

وفي ذات السياق صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيفية إنهاء النزاع مع روسيا.

وقال سوليفان في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية معلقا على خطة السلام الصينية: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة لن تملي على أوكرانيا كيف ستنتهي هذه الحرب".

وأشار سوليفان إلى أن الأوكرانيين أنفسهم يجب أن يتخذوا قرارات بشأن مصيرهم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

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