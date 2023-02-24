لماذا الاحتلال يصعد من عدوانه الوحشي في الضفة الغربية

العالم - مع الحدث

قال المختص بالشأن الإسرائيلي محمد علام دراغمة في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن هدف كيان الاحتلال من الاستمرار بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني هو بث شعور الأمان لدى "الإسرائيليين"، وكذلك قطع سلسة العمليات الفلسطينية واسترجاع هيبته المنعدمة بفعل المقاومة.

وأشار دراغمة إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي، زاد من عمليات الاستنفار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد ارتكابه مجزرة نابلس تخوفا من الرد الفلسطيني.

وبين المختص بالشأن الإسرائيلي أن كيان الاحتلال يتعمد في زيادة بطشه بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك، لإظهار بأن الشعائر الدينية الإسلامية هي سبب زيادة التوتر في الأرضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره قال الباحث السياسي فارس أحمد إن كيان الاحتلال الإسرائيلي متخوف من الضفة الغربية، لأنها أثبتت أن كل شاب فلسطيني هو مشروع مقاومة، وان وجوده تزلزل فيها، والأهم أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وليس الإسرائيلي المحتل.

وأوضح، الباحث السياسي أن كيان الاحتلال في مجزة نابلس حاول استخدام المدنيين كدروع بشرية من أجل أن يرهب المقاومين ويفقدهم الحاضنة الشعبية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في هذه المجزرة أثبت أنه لن يتخلى عن المقاومة مهما أريق من دمه في سبيلها.

وأضاف، أن كيان الاحتلال يشهد أزمة سياسية ودينية حادة حيث أصبح المجتمع الإسرائيلي منفكا من الداخل، لذا تحاول "حكومة نتنياهو" تصدير أزمتها الداخلية على حساب دم الشعب الفلسطيني.

من جانب قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الجواد العطار، إن المقاومة تحتفظ بحق الرد على استخفاف الاحتلال بالدم الفلسطيني الذي يباح في الشوارع والعالم يتفرج.

وأضاف، أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي جراء استفراد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، أن ردها من خلال إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات، و أن معركة سيف القدس ووحدة الساحات كانت خير مثيل على هذا الرد.

وأكد العطار، أن المقاومة الفلسطينية موحدة بشكل كبير تجاه ما يحدث في الضفة الغربية، وأنها على قلب رجل واحد إزاء وحشية الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.

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