ايران تحرز ذهبيتين في بطولة التصنيف العالمي للمصارعة الرومانية في مصر

العالم - ايران

ومن اجمالي 7 اوزان اقيمت منافساتها ضمن البطولة يوم الخميس، شاركت ايران في وزنين هما 63 كغم و 97 كغم وحصدت فيهما ذهبتين.

ففي وزن 63 كغم ، فاز ميثم دلخاني في الدور الاول على سيميك محمودوف من قيرغيزستان بنتيجة 7-0 وفي الدور ربع النهائي تغلب على الحائز على الميدالية الذهبية والفضية العالمية فيكتور سيوبانو من مولدافيا بنتيجة 4-0 وفي الدور نصف النهائي فاز على ماديار مالتاكباييف من كازاخستان بنتيجة 2-1 وتغلب في المباراة النهائية على لري ابولادزه الحائز على الميدالية الفضية العالمية من جورجيا بنتيجة 8-7 ، متقلدا الميدالية الذهبية.

وفي وزن 97 كغم ، وبعد استراحة في الدور الأول ، فاز محمد هادي ساروي في الدور الثاني بنتيجة 2-0 على جورجي ميليا من جورجيا وفي الدور ربع النهائي هزم تاماش ليفاي من المجر بنتيجة 5-2 وفي الدور نصف النهائي تجاوز أرتور أومراف من التشيك بنتيجة 5-2 ليواجه روبرتي كوبلياشفيلي من جورجيا في النهائي.

وفي النزال النهائي لم يحضر كوبلياشفيلي، الحاصل على الميدالية البرونزية العالمية، ليعلن الحكم فوز ساروي بالمباراة والميدالية الذهبية.

وتقام اليوم الجمعة منافسات الاوزان الثلاثة المتبقية في بطولة المصارعة الرومانية حيث يشارك من ايران محمد رضا كرائي في وزن 72 كغم.

يذكر أن الاتحاد الدولي يختار سنويًا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين في بطولة العالم للكبار.

وتقام بطولة "إبراهيم مصطفى" للمصارعة كل عام بمصر، في المصارعة الرومانية والحرة.