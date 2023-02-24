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سرايا القدس: ديمومة الاشتباك مستمرة وجرائم العدو ضد شعبنا تدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

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