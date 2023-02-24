الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد صنعاء ترسل رسالة تحذرية لتحاف العدوان مفادها..

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

حذرت الجماهير اليمنية في صنعاء دول تحالف العدوان ومرتزقتهم في اليمن من د قاس في حال لم يرفع الحصار ولم يفتح الموانئ والمطارات في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وجاء ذلك على لسان محافظ صعدة في اليمن "محمد جابر عوض" في كلمة له بمسيرة جاءت تلبية لدعوة السيد عبد الملك الحوثي، حيث حيا فيها المشاركين بالمسيرة، مؤكدا المضي على خطى الصماد وأوفياء لمشروعه لبناء الدولة اليمنية "يد تحمي ويد تبني" وأننا ماضون في طريق الخلاص من الوصاية تحت راية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وخاطب الشعب الفلسطيني والمقاومة بقوله "شدو عزمكم ووحدوا صفوفكم ونحن معكم فصواريخنا ستطال المحتل الصهيوني، كما خاطب تحالف العدوان بقوله: إذا لم تفتحوا المطارات والموانئ وترفعوا الحصار فإن الرد سيكون قاسي، مجددا العهد بالوفاء للمشروع القرآني ووفاء للشهداء ومستعدون لتنفيذ توجيهات القيادة.

وانطلقت أولى هذه المسيرات في محافظة صعدة شمال البلاد، حيث خرجت الحشود الغفيرة للتأكيد على تمسكها بقضيتها العادلة، رافعة الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تندد بالسياسة الاميركية الاستعمارية. وردد المشاركون هتافات تستنكر جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

ودعا الخطباء في المسيرة الشعب الفلسطيني والمقاومة لتوحيد الصفوف، مؤكدين وقوف صنعاء معهم بصواريخها.وتستعد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى المحررة للخروج في مسيرات جماهيرية كبرى وفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيرا لتحالف العدوان من التسويف.

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: تحويل البعض العداء نحو إيران فيه مغالطة كبيرة

مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة المينية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيسي الايراني يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية

محاولات تهدئة محلية في الوقت الضائع؟

شاهد صنعاء ترسل رسالة تحذرية لتحاف العدوان مفادها..

وفد من حركة طالبان يزور ايران لهذا السبب

بسبب استخدام أسم مزيف بدلا من 'الخليج الفارسي'.. حكم ايراني ينسحب من دورة دولية

اقامة مراسم تكريم للعلامة السيد محمد الحسيني في طهران