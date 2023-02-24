شاهد صنعاء ترسل رسالة تحذرية لتحاف العدوان مفادها..

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وجاء ذلك على لسان محافظ صعدة في اليمن "محمد جابر عوض" في كلمة له بمسيرة جاءت تلبية لدعوة السيد عبد الملك الحوثي، حيث حيا فيها المشاركين بالمسيرة، مؤكدا المضي على خطى الصماد وأوفياء لمشروعه لبناء الدولة اليمنية "يد تحمي ويد تبني" وأننا ماضون في طريق الخلاص من الوصاية تحت راية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وخاطب الشعب الفلسطيني والمقاومة بقوله "شدو عزمكم ووحدوا صفوفكم ونحن معكم فصواريخنا ستطال المحتل الصهيوني، كما خاطب تحالف العدوان بقوله: إذا لم تفتحوا المطارات والموانئ وترفعوا الحصار فإن الرد سيكون قاسي، مجددا العهد بالوفاء للمشروع القرآني ووفاء للشهداء ومستعدون لتنفيذ توجيهات القيادة.

وانطلقت أولى هذه المسيرات في محافظة صعدة شمال البلاد، حيث خرجت الحشود الغفيرة للتأكيد على تمسكها بقضيتها العادلة، رافعة الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تندد بالسياسة الاميركية الاستعمارية. وردد المشاركون هتافات تستنكر جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

ودعا الخطباء في المسيرة الشعب الفلسطيني والمقاومة لتوحيد الصفوف، مؤكدين وقوف صنعاء معهم بصواريخها.وتستعد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى المحررة للخروج في مسيرات جماهيرية كبرى وفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيرا لتحالف العدوان من التسويف.