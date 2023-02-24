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قيادي في الجهاد: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالضفة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الجواد العطار، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للكيان الاحتلال الاسرائيلي الاستفراد بالضفة الغربية المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وقال عطار في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المقاومة تحتفظ بحق الرد على استخفاف الاحتلال بالدم الفلسطيني الذي يباح في الشوارع والعالم يتفرج.

وأضاف، أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي جراء استفراد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، أن ردها من خلال إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات، و أن معركة سيف القدس ووحدة الساحات كانت خير مثيل على هذا الرد.

وأكد العطار، أن المقاومة الفلسطينية موحدة بشكل كبير تجاه ما يحدث في الضفة الغربية، وأنها على قلب رجل واحد إزاء وحشية الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.

ولفت القيادي في الجهاد الإسلامي، إلى أن غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة تجتمع بشكل مستمر لمراقبة الأحداث في الضفة الغربية، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية موحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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قيادي في الجهاد: المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالضفة

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