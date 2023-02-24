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أسباب الانهيار في لبنان وسبل المواجهة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

انهيار بوتيرة سريعة، هذه المرة وشمولية لكافة القطاعات الحيوية.. هذا الانهيار لم يكن مفاجئاً بل انه ملامحه بدت واضحة، منذ بدأ الحصار الامريكي الممنهج لضرب الاقتصاد اللبناني.

لم يخف البيت الابيض ومسؤولوه بتواتر مسؤولية ادارتهم في الاقتصاص من اللبنانيين جراء تزايد نفوذ حزب الله، فبدأ التنفيذ تباعاً بضرب كل مفاصل الاقتصاد اللبناني، بضرب في الصميم للعملة الوطنية حتى فقدت 95 في المئة من قيمتها وتقارب الاندثار الكامل.

بضرب كل القطاعات الحيوية الصحة، الدواء، الغذاء، الكهرباء، الوقود واللائحة تطول.. استهداف ممنهج لسلب البنانيين ابسط اسباب العيش الكريم.

اما على المستوى الرسمي، فالعجز يعمّ القطاعات الرسمية برمتها، بدءاً من المؤسسات الدستورية بمعظمها وتعطيل هادف للحياة السياسية الى المؤسسات العامة الادارية، الى مؤسسة القضاء التي تعد البيدق الاول لبناء الدول.

كل هذا، وقطار الانهيار يسير بسرعة قياسية نحو الهاوية، فيما تنشط الادوات الداخلية في تعميقها اكثر.

ازاء هذا الواقع تهديد مباشر وصريح من سيد المقاومة "ان لم يتوقف الانهيار فسيعم المنطقة برمتها".

فكيف ترسم الاحداث ملامح المرحلة المقبلة؟

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "استوديو بيروت" ضيف الحلقة: الاعلامي والمحلل السياسي خليل نصر الله.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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