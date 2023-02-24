الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ دعموش..

لبنان مهدد بالفوضى والسقوط بسبب  الاستهداف والحصار الأمريكي

لبنان مهدد بالفوضى والسقوط بسبب  الاستهداف والحصار الأمريكي
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اليوم الجمعة أنّ البلد مهدد بالفوضى والسقوط بفعل ترهل السلطة والانقسام السياسي والاستهداف الأمريكي وحصاره للبنانيين ومحاولته تعطيل أي حل لا يخدم أهدافه.

العالم - لبنان

وقال في خطبة الجمعة : امام هذا الخطر لا بدّ أن يتحمّل الجميع المسؤولية من خلال العودة إلى الحوار والتفاهم، والتصدي لكل محاولات ضرب الاستقرار الأمني ومصادرة القرار الوطني، ووضع حدّ للتدخلات الخارجية التي لن تُقدّم للبنان حلولًا تراعي مصالحه الوطنية"، وأضاف أن "الدول التي تدّعي الصداقة للبنان والحرص على البلد وفي مقدمها الولايات المتحدة تُراعي مصالحها بالدرجة الأولى ومصالح "إسرائيل" في المنطقة، ولا يمكن أن تقدّم مصلحة لبنان على مصالحها.

ولفت سماحته إلى أنّ أميركا تُصعّد من حربها الاقتصادية والمالية على لبنان وتخطّط لفوضى منظمة لإجبار اللبنانيين على الاستسلام لشروطها وإملاءاتها، وشدد على أننا في مواجهة هذه الحرب لا مجال للتردد أو المساومة، فإمّا الصمود والثبات والمقاومة والبحث عن توفير إمكانيات الصمود وكسر الحصار وإحباط أهداف هذه الحرب، أو الرضوخ والخضوع والاستسلام والعودة بلبنان إلى زمن الضعف والوهن.

وختم بالقول: نحن كمجتمع مقاومة نزداد قناعة بصوابية وصحة خياراتنا عندما نرى إصرار أميركا وحلفائها على استهدافنا واستهداف بلدنا، ونزداد يقينًا بأن حربهم الاقتصادية والمالية ستفشل كما فشلت حروبهم السياسية والعسكرية، وسينكسر الحصار ويسقط أمام وعي وإرادة أهلنا وصبرهم وثباتهم.

روابط ذات صلة

العلامة ياسين: لبنان وبفضل سياسات أتباع السفارات يعيش على فالق زلازل المشاريع الخارجية

القاضية عون تشكر مجلس القضاء ووزير العدل: اعطيتم الامل لهذا الشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح على قرية في جمهورية مالي

صدیقي: الاستكبار العالمي حاول ادخال ايران في أتون حرب شرسة

تأهب إسرائيلي في القدس والضفة تحسبا للرد على مجزرة نابلس

الشيخ قبلان: واشنطن تريد لبنان مستوطنة صهيونية والحل بتسوية رئاسية إنقاذية

شاهد بالفيديو... لماذا الاحتلال يصعد من عدوانه الوحشي في الضفة الغربية

اللواء سلامي: العدو أخفق في الحاق الهزيمة بشعبنا رغم استخدام كل تجاربه