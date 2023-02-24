شاهد.. ما الذي اوصل لبنان الى حالة الانهيار؟

وقال الاعلامي والمحلل السياسي خليل نصرالله، ان هناك عدة اسباب ما وصل اليه من حالة الانهيار التي يعيشها لبنان اليوم، اولاً هي موقعية لبنان في المنطقة، وتتواجد فيه مقاومة تواجه العدو الاسرائيلي، مؤكداً ان ما يفعله الامريكيون هو استهداف المقاومة اللبنانية بالدرجة الاولى وتحقيق الامن الاسرائيلي، ومحاولة انتزاع تنازلات منها حول صواريخها الدقيقة وايضاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

واوضح نصرالله، ان الجميع يعلم ان الاقتصاد اللبناني لم يكن اقتصاداً متيناً، بل هو اقتصاد ريعي، وان هناك ازمة عمرها عقود من الزمن لم يتم حلها بدأت منذ التسعينات ولغاية اليوم، واصبح لبنان بلداً مديوناً بعد تراكم الديون عليه، وصولاً الى الانفجار المفتعل والذي اسقط الصفة الانتاجية عن لبنان وجرته الى اقتصاد مبني على مساعدات دولية لتراكم سحابة الديون عليه على مدى 70 عاماً، معتبراً ان لبنان يتعرض لاستهداف ممنهج ومقصود، اضافة الى ان الفساد في لبنان كان مدعوماً خارجياً منذ سنوات.

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