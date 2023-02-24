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اللواء سلامي: العدو أخفق في الحاق الهزيمة بشعبنا رغم استخدام كل تجاربه

اللواء سلامي: العدو أخفق في الحاق الهزيمة بشعبنا رغم استخدام كل تجاربه
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " على أن العدو أخفق في الحاق الهزيمة بالشعب الإيراني بالرغم من استخدام كل تجاربه، مشيرا الى استخدام الأعداء كل ما كانوا يملكون من امكانات في مختلف جبهات الحرب بدءا من صدام ومرورا بالتكفيريين واستخدام الارهابيين.

العالم- ايران

وقال اللواء سلامي الذي كان يتحدث في مراسم ذكرى شهداء معسكر دوکوهه بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) صباح اليوم الجمعة: ان العدو فعل كل جبهات الحرب، وأتى بكل احتياطاته الى من صدام والتكفيريين والإرهابيين والمحرفين ووسائل الإعلام ، وجلب جميع القدرات السياسية والاقتصادية والاستخباراتية والنفسية والإعلامية إلى الميدان في أكمل صورة ووضعها عائقا أمام الثورة، لكنه لم يستطع فعل أي شيء.

وتابع قائلا: ان مقولة الامام الخميني طاب ثراه، أن أميركا لن تستطيع أن تقوم بأي حماقة قد ثبت على أرض الواقع التي حشدت كل قواها الى جانب جميع حلفائها والذين يحتمون بعلم الغرب كي يدبروا الفتن ضد الشعب الايراني الا انهم فشلوا في تنفيذ مؤامراتهم.

وشدد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية على أن المنبهرين بالغرب واللاجئين والهاربين السياسيين الذين التحقوا بركب جبهة الغرب وأميركا خلال الاعوام الماضية ولم يتورعوا عن ارتكاب أية جريمة ضد الثورة الاسلامية واستقلال ايران، لم يتمكنوا من تحقيق مآربهم الشريرة وباتوا يجرون أذيال الخيبة والخسران.

وأضاف اللواء سلامي قائلا: ان الأعداء الذين حشدوا كل طاقاتهم لضرب الثورة الاسلامية واستقلال ايران واجهوا فشلا ذريعا بفضل وجود الشبان الغيارى في الساحة وخاصة في الاشهر الاخيرة، وتبددت أحلامهم التي ذهبت كلها ادراج الرياح بعد النصر الذي أنزله الله تعالى وعاد الهدوء والاستقرار الى المجتمع الايراني.

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اللواء سلامي: العدو أخفق في الحاق الهزيمة بشعبنا رغم استخدام كل تجاربه