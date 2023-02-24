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العراق.. انطلاق عملية امنية في 'حوض العظيم' اثر إبادة خلية لـ'داعش'

العراق.. انطلاق عملية امنية في 'حوض العظيم' اثر إبادة خلية لـ'داعش'
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

 اكد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، انطلاق عملية امنية في حوض العظيم بين ديالى وصلاح الدين بعد ابادة خلية داعشية ارهابية.

العالم - العراق

وقال المصدر ،ان" القوة الجوية استهدفت مضافة في عمق تلال حوض العظيم على الحدود بين ديالى وصلاح الدين في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الخميس ما ادى الى مقتل 5 منهم بالحال".

واضاف،ان" قوة امنية مشتركة بدات عملية لتطويق منطقة القصف في ظل ورود معلومات عن احتمالية وجود عناصر ارهابية اخرى مختبئة بين التلال والوديان".

واشار الى ان" العملية تجري من خلال معلومات استخبارية دقيقة".

وكانت الاجهزة الامنية عثرت مؤخرا على جثث العديد من الارهابيين نتجية الضربات الجوية التي شملت مناطق عدة في ديالى وصلاح الدين".

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