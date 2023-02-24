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اليمن.. مسيرات جماهيرية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين في ريمة

اليمن.. مسيرات جماهيرية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين في ريمة
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

شهدت مختلف مديريات محافظة ريمة في اليمن اليوم الجمعة، مسيرات جماهيرية في الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح علي الصماد.

العالم- اليمن

جاءت هذه المسيرات تأكيدا على النهج الذي جدده الرئيس الصماد في بناء الدولة والتصدي لقوى الغزو والاحتلال.

وخلال المسيرات التي خرجت في مركز محافظة ريمة الجبين ومديريات كسمة وبلاد الطعام والسلفية رفع المشاركون الشعارات واللافتات المعبرة عن الذكرى وعن عظمة الشهيد الصماد ومشروعه التنموي وفكرته الرائدة يد تبني ويد تحمي الذي أصبحت واقعا يترجم في مختلف المحافظات.


وأكد المشاركون تمسكهم بالقضية الأساسية والمركزية، القضية الفلسطينية واستمرارهم في الصمود والثبات والنفير ورفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى ترحل دول العدوان من كافة الأراضي اليمنية وترحل معها كل القوى الأجنبية من مختلف المحافظات المحتلة في اليمن.

وحذرت الحشود المشاركة في المسيرات قوى الشر والعدوان من مغبة تماديها وتلاعبها بالاستحقاقات الإنسانية للشعب اليمني وعدم الجدية في السلام مما قد يعجل بتفويض الجيش اليمني بالقيام بمهامه وواجبه الدفاعية.

ودعا بيان المسيرات كافة أبناء الشعب اليمني إلى التوجه لرفد الجبهات بالمال والرجال حتى طرد المحتل، مشيرا إلى دور القبيلة اليمنية التي التفت إلى جانب الشعب والدولة في مواجهة العدوان.

وجدد البيان دعوته إلى التوحد ونبذ الفرقة بين أوساط المجتمع والعمل على حل قضاياه والتوجه إلى القضية المركزية الفلسطينية.

وأشاد البيان بدور الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي كان نموذجاً للمسؤول الناجح في مرحلة كان الشعب أحوج ما يكون له، كما أشاد بدور القوات المسلحة في التصدي للعدوان وتكبيدهم الخسائر الكبرى في مختلف جبهات القتال.

ودعا البيان إلى الاهتمام بمختلف الجوانب بما في ذلك الجانب الزراعي وتنشيطه في مختلف وديان محافظة ريمة.

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