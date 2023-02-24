رئيس برلمان العراق يستقبل نظراءه في البرلمانات العربية

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "رئيس اتحاد البرلمان العربي، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ".

من جانب آخر، ذكر مكتبه الإعلامي، أن "الحلبوسي، استقبل رئيسي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، ومجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم".

كما استقبل الحلبوسي، اليوم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الحلبوسي استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى في مطار بغداد الدولي".

وتستضيف العاصمة بغداد، أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي من الفترة (23 – 26) من الشهر الحالي.