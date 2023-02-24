الرويشان: الشهيد الصماد أثبت أنه خير من قاد البلد في الظروف الصعبة

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني، قال الفريق الرويشان اليوم الجمعة: "لم نتمكن من التفريق بين شخصية الشهيد الصماد قبل توليه الرئاسة وأثناء توليها".

وأضاف: "عزاؤنا أن الشهيد الصماد رسم نهجا لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن اليمن ولادة بالرجال".

وبشأن المفاوضات، أشار الفريق الرويشان إلى أن الأطراف الأخرى ربما سارعت لوضع العراقيل في العجلة التي كنا نأمل أن تتحرك بالوساطة العمانية.

ونوه بأنه حتى اليوم لم يتحقق شيء ولا زلنا عمليا في ظل حرب وعدوان ونحن لا نفرق بين وضع الحرب والحصار الذي نعاني ويلاته يوميا.