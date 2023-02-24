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نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني..

الرويشان: الشهيد الصماد أثبت أنه خير من قاد البلد في الظروف الصعبة

الرويشان: الشهيد الصماد أثبت أنه خير من قاد البلد في الظروف الصعبة
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اليمني الفريق الركن جلال الرويشان أن الشهيد صالح علي الصماد أثبت أنه خير من قاد البلد في الظروف الصعبة.

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني، قال الفريق الرويشان اليوم الجمعة: "لم نتمكن من التفريق بين شخصية الشهيد الصماد قبل توليه الرئاسة وأثناء توليها".

وأضاف: "عزاؤنا أن الشهيد الصماد رسم نهجا لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأن اليمن ولادة بالرجال".

وبشأن المفاوضات، أشار الفريق الرويشان إلى أن الأطراف الأخرى ربما سارعت لوضع العراقيل في العجلة التي كنا نأمل أن تتحرك بالوساطة العمانية.

ونوه بأنه حتى اليوم لم يتحقق شيء ولا زلنا عمليا في ظل حرب وعدوان ونحن لا نفرق بين وضع الحرب والحصار الذي نعاني ويلاته يوميا.

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