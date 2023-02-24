إسلامي يعلن بناء محطة 'كارون' للطاقة النووية في محافظة خوزستان

العالم- ايران

وقال إسلامي خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد اللواء الشهيد "حسين خرازي"، في مدينة دارخوين بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، إن في السنوات الأخيرة قررت منظمة الطاقة الذرية والخبراء بناء محطة طاقة بقدرة 360 ميغاوات في دارخوین، وتم تسجيل هذا المشروع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحاولت الشركات الأجنبية تصميم وبناء هذا المشروع.

وأضاف: توقف بناء هذا المشروع لمدة 11 عاما بسبب عدم تعاون الأجانب لكن قبل شهرين قررنا بناء محطة "كارون" للطاقة النووية في هذه المدينة.

وتابع إسلامي: بدأ تشغيل وتجهيز الورشة لبناء محطة كهرباء كارون، وقد وقعنا عقود المعدات الثقيلة المطلوبة مع الصناعات المحلية، ومن المؤمل أن نشهد في المستقبل بناء محطة طاقة إيرانية بالكامل وفقا للمعايير الدولية في المدينة.

وأوضح إسلامي: منذ شهرين بدأ التشغيل التنفيذي لمحطة كارون لتوليد الكهرباء، وتهدف منظمة الطاقة الذرية لبناء محطة للطاقة في هذه المنطقة هو إنتاج 2000 ميغاوات من الكهرباء، وفي المرحلة الأولية سنقوم بتنفيذ 300 ميغاوات من الكهرباء و بالتزامن سنتبع خطوات أخرى حتى نتمكن من تحقيق أقصى استفادة من السعة التي تم إنشاؤها في المنطقة.

وحضر في المراسم مساعد ومستشار سماحة القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "يحيى رحيم صفوي"، ونائب القائد العام للحرس الثوري العميد "علي فدوي"، ومحافظ محافظة خوزستان "علي أكبر حسيني"، ونائب قائد قوات فيلق صاحب الزمان (ع) التابع للحرس الثوري العميد "مجتبي فدا".