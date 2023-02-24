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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في الخليل وقطاع غزة
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سرايا القدس: ديمومة الاشتباك مستمرة وجرائم العدو ضد شعبنا تدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي
مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: ننفي صحة المزاعم التي لا أساس لها بأن إيران أرسلت طائرات بدون طيار لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا
مصدر طبي: وزير الرياضة الايراني حميد سجادي تم نقله الى وحدة العناية الفائقة ووضعه مستقر وحاليا ليس بحاجة لعملية جراحية رغم تدني حالة الوعي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في الخليل وقطاع غزة
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش
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