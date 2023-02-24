إصرار فلسطيني على المقاومة رغم جرائم الاحتلال، وقيادات تونسية خلف القضبان

وقالت مصادر مقدسية ان عدد المصلين بلغ سبعين الف مصل من اهالي القدس والداخل المحتل، وتمكنوا من الوصول للمسجد الاقصى المبارك رغم اجراءات الاحتلال الامنية. واكد المصلون وقوفهم إلى جانب المقاومة في غزة وجنين ونابلس.

وفی ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اعتقال قوات الأمن التونسي امين عام الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي والقيادي بجبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك وذلك بشبهة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بينما تتحرك القوى المدنية في مواجهة حملة احالات على التحقيق طالت عددا من الناشطين الحقوقيين وشملت نقيب الصحفيين.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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