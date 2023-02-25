السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج المحميات..

مشروع كرتوني لبن سلمان، والموضوع المخيف في السعودية!

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

تتناول حلقة "المحميات" عن مشروع كرتوني جديد لبن سلمان، وعن الاعدادات الجديدة التي يمررها نظام آل سعود من تحت لتحت، وعن الفساد المستشري والعميق للمملكة.

والبداية يتطرق الى ضجة وسائل الاعلام السعودية والغربية منذ الاسبوع الماضي بالحديث عن مشروع جديد من مشاريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكرتونية والغريبة، حيث قرر هذه المرة ان يعمّر مشروع سماه "المربع".

وهذا المشروع مثل غيره من المشاريع التي اعلن عنها سابقاً في السعودية بدءاً من مدينة نيوم وصولاً الى مدينة الصحون الطائرة والشعب البركانية وانبعاثات الكربون!

كما يتطرق البرنامج الى واحدة من اكثر المواضيع اثارة للخوف في السعودية هو الوضع الحقوقي والانساني هناك، تبدأ باعتقالات دون سبب وتلفيق تهمة واخيراً يتم الاعدام ببساطة دون الحصول على اي حماية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

المكعب.. مشروع ابن سلمان الخيالي يثير السخرية والجدل معا

قصص أطفال ينتظرون الاعدام في سجون السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء فلسطيني وطني موسع في غزة رفضا لإجتماع 'العقبة'

في ختام المؤتمر الـ34.. اتحاد البرلمان العربي يعلن عن تشكيل وفد لزيارة سوريا

برنامج المحميات.. مشروع كرتوني لبن سلمان، والموضوع المخيف في السعودية!

الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

العدالة الاجتماعية في البحرين حرام على ابناء الديرة وحلال على..

استراتيجية اميرکية جديدة ومعادلة لبنانية للرد