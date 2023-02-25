مشروع كرتوني لبن سلمان، والموضوع المخيف في السعودية!

والبداية يتطرق الى ضجة وسائل الاعلام السعودية والغربية منذ الاسبوع الماضي بالحديث عن مشروع جديد من مشاريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكرتونية والغريبة، حيث قرر هذه المرة ان يعمّر مشروع سماه "المربع".

وهذا المشروع مثل غيره من المشاريع التي اعلن عنها سابقاً في السعودية بدءاً من مدينة نيوم وصولاً الى مدينة الصحون الطائرة والشعب البركانية وانبعاثات الكربون!

كما يتطرق البرنامج الى واحدة من اكثر المواضيع اثارة للخوف في السعودية هو الوضع الحقوقي والانساني هناك، تبدأ باعتقالات دون سبب وتلفيق تهمة واخيراً يتم الاعدام ببساطة دون الحصول على اي حماية.

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