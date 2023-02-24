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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في الخليل وقطاع غزة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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