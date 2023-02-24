المشاط يشيد بالخروج المليوني في مسيرات الوفاء للشهيد الصماد وللشعب الفلسطيني

العالم- اليمن

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عبر المشاط عن شكره للشعب اليمني الذي أكد بخروجه المليوني المشرف عن استجابته لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، وتأييداً لكل قراراته، وعبر أيضاً عن وفائه للشهيد الرئيس الصماد، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وعبر عن تأييده لكل المطالب المشروعة والمحقة في حريته واستقلاله، وحقه في ثرواته.

وقال “إن الرئيس الشهيد الصماد قدم نموذجاً فريداً ونادراً في تاريخ الرؤساء على مستوى العالم في النزاهة والوفاء والتضحية”، مشيرا إلى أن الخروج الشعبي المليوني اليوم في العاصمة صنعاء وكافة ساحات الوفاء في محافظات الجمهورية يؤكد السير على نهج الرئيس الشهيد الصماد وكافة الشهداء حتى نيل الشعب اليمني حريته واستقلاله الكامل.

وأكد المشاط أن التضامن مع الشعب الفلسطيني موقف مبدئي وإنساني وسياسي وديني ولا يمكن أن يتغير مهما كانت الظروف.

وأضاف “أن الشعب اليمني بعد ثمان سنوات من العدوان والحصار، وبعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وندعو دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وتحمل كل الالتزامات والاستحقاقات المشروعة لشعبنا نتيجة عدوانها، كما نؤكد على حقوق الشعب اليمني في ثرواته لصرف المرتبات والخدمات”.

ولفت المشاط إلى أن على الأمريكي أن يأخذ تحذيرات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي على محمل الجد، مؤكدا أن عواقب تجاهل تحذيرات قائد الثورة ستكون وخيمة.