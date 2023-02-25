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النيجيريون ينتخبون رئيسهم وسط أزمة إقتصادية وأمنية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

انتخابات رئاسية ذات اهمية قصوى تشهدها نيجيريا حيث توجه النيجيريون لانتخاب رئيسا جديدا ليحل محل الرئيس محمد بخاري الذي يكمل ولايته الثانية التي تبلغ اربع سنوات متتالية، وهي الحد الأقصى المسموح به.

العالم - خاص بالعالم

ويتنافس في الانتخابات ثمانية عشر مرشحا في انتخابات غير محسومة النتائج غير ان المراقبون يعتقدون ان المنافسة الحقيقية لخلافة الرئيس الحالي محمد بخاري تقع بين بين 3 مرشحين من كبار الساسة في البلاد وهم عتيق الله أبوبكر نائب رئيس البلاد السابق عن حزب الشعب الديمقراطي اووبولا تينبو رئيس البرلمان السابق عن حزب كل شعب نيجيريا او وبيتر اوبى زعيم تيارات الجنوب النيجيري وهو قيادي عمالي يتزعم حزب العمال الوطني النيجيري.

والى جانب الانتخابات الرئاسية سيتم ايضا انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية الفدرالية وكذلك نواب او اعضاء مجلس الشيوخ. ودعي الى هذه الانتخابات أكثر من سبعة وثمانين مليون ناخب واعدت السلطات مئة وستة وسبعين ألف مركز تصويت ويبلغ عدد سكان نيجيريا الواقعة في غرب افريقيا 216 مليون نسمة.

الرئيس النيجيري ادلى بصوته مع عدد من المسوولين في البلاد غير ان عملية التصويت تواجه العديد من التحديات حيث اغلقت مئات من مراكز الاقتراع ابوابها امام الناخبيين.

وقال العديد من الناخبين ان مراكز الاقتراع لم تفتح ابوابها عند الساعة الثامنة والنصف وان الالاف اصطفوا امام مراكز الاقتراع المغلقة في انحاء البلاد كما قال عدد من المسئولين بالانتخابات أنهم تعطلوا بسبب تأخر وصول العربات لنقلهم أو لنقل المواد الانتخابية.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية مهمة، ليس لنيجيريا وحدها، وإنما لمنطقة غرب أفريقيا وقارة أفريقيا حيث تعد بمثابة مجهر لفهم اربعة وعشرين عاما من الديمقراطية المستمرة في هذا البلد الذي يعاني من ازمات اقتصادية وامنية حادة.

كما ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها حيث تحظى باهتمام الكثيرين، بمن فيهم الشباب النيجيريون والمواطنون البسطاء والمقيمون في الشتات إلى جانب أن هذه الانتخابات تأتي في لحظة مصيرية بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتفاقمة في نيجيريا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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