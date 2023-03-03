فاغنر الروسية: باخموت الأوكرانية في حكم المحاصرة بالكامل

العالم - خاص بالعالم

وجاء في بيان للمجموعة العسكرية ان القوات تقترب من قطع آخر طرق إمدادات الجيش الأوكراني في هذه المدينة الإستراتيجية.

وقال يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية:"وحداتنا حاصرت تقريبا باخموت، ولم يعد هناك سوى طريق واحد مفتوح للقوات الأوكرانية، الأمور تزداد إحكاما. قواتنا أصبحت تقاتل بشكل متزايد أفرادا من كبار السن والأطفال وليس الجيش الأوكراني المحترف، نطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسحب قواته من المدينة.

من جهتها، أيدت مصادر عسكرية أوكرانية خبر تقدم مليشيا فاغنر الجزئي نحو قرية خروموفا على المحور الشمالي للمدينة، لكنها قالت إن الأخيرة -التي يمر منها آخر الطرق الموصلة إلى باخموت- ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأشارت المصادر الأوكرانية إلى أن المعارك الضارية مستمرة على المحورين الشرقي والجنوبي للمدينة.

في المقابل قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيه ريزنيكوف إنه متأكد من إمكانية توفير نوعين أو ثلاثة من الطائرات المقاتلة لبلاده الفترة المقبلة.



وشدد ريزنيكوف رفض بلاده التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن هذا لن يحدث أبدا.

وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن بلاده ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة يمتلكها الأوكرانيون، وعلى رأسها أنظمة هيمارس الصاروخية.

بدورها، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أضافت سبعة وثلاثين كيانا صينيا وروسيا إلى القائمة السوداء للتجارة، بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها حسب وصفها.

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