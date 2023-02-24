اليمن.. مسيرة نسائية بعمران وفاء للصماد وللشعب الفلسطيني

العالم- اليمن

ورفعت المشاركات في المسيرة لافتات وشعارات معبرة عن الرفض للتواجد الأجنبي في اليمن والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكدت كلمات المشاركات أن هذه المسيرات تمثل رسالة تحذيرية لقوى العدوان بالإسراع في رفع حصارها وإنهاء التواجد الأجنبي في اليمن قبل أن ينفد صبر اليمنيين.

وأشادت بتضحيات الرئيس الشهيد الصماد في الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره، مؤكدة التمسك بالقضايا العادلة للشعبين اليمني والفلسطيني ومواجهة الطغاة والمعتدين حتى تحقيق النصر.

وأكد بيان صادر عن المسيرة على موقف اليمن الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات، وأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية.

وشدد على أهمية مواصلة الصمود والثبات وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته والوقوف إلى جانب قضايا الأمة.