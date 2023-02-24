اليمنيون يؤكدون على محورية القضية الفلسطينية وتضامنهم مع الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

في الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس صالح الصماد خرج اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات بمسيرات الوفاء تقديرا لتضحيته وتمسكا بمشروعه الوطني.

وتأكيدا للسير على خطاه في مواجهة العدوان والدفاع عن القضية العادلة، مستذكرين روحه الوطنية العالية واسهاماته المميزة خلال مسيرته السياسية والجهادية.

واكدوا ان استهدافه كان ضمن المخطط الأمريكي السعودي الذي عمل على قتل وطن باكمله لما كان للشهيد من رؤية تنموية ووطنية شاملة.



القضية الفلسطينية كانت ضمن أولويات هذه المناسبة حيث يؤكد الشعب اليمني في كل مواقفه على ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والتي لاتنفصل عن قضايا الامة التي يحيك لها الأعداء المؤامرات.



وتؤكد الجموع هنا على وحدة محور المقاومة تجاه قضاياه ومبادئه الهادفة إلى تحرير ودعم الشعوب المظلومة والحرة.



هذه المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي حملت رسائل تحذيرية لقوى تحالف العدوان السعودي اذا مااستمرت في المماطلة وعدم التقدم في مسار السلام ورفع الحصار وإيقاف العدوان على البلاد.

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