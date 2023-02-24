الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

اليمنيون يؤكدون على محورية القضية الفلسطينية وتضامنهم مع الفلسطينيين

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

خرجت مسيرات حاشدة في مختلف المدن اليمنية في ذكرى استشهاد رئيس المجلس السياسي الاعلى السابق صالح الصماد، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيرا لتحالف العدوان السعودي من التسويف، واكد المشاركون ان لا مقام لقوات الاحتلال السعودية والاماراتية على الاراضي اليمنية.

العالم - خاص بالعالم

في الذكرى الخامسة لاستشهاد الرئيس صالح الصماد خرج اليمنيون بالعاصمة صنعاء والمحافظات بمسيرات الوفاء تقديرا لتضحيته وتمسكا بمشروعه الوطني.

وتأكيدا للسير على خطاه في مواجهة العدوان والدفاع عن القضية العادلة، مستذكرين روحه الوطنية العالية واسهاماته المميزة خلال مسيرته السياسية والجهادية.

واكدوا ان استهدافه كان ضمن المخطط الأمريكي السعودي الذي عمل على قتل وطن باكمله لما كان للشهيد من رؤية تنموية ووطنية شاملة.

القضية الفلسطينية كانت ضمن أولويات هذه المناسبة حيث يؤكد الشعب اليمني في كل مواقفه على ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والتي لاتنفصل عن قضايا الامة التي يحيك لها الأعداء المؤامرات.

وتؤكد الجموع هنا على وحدة محور المقاومة تجاه قضاياه ومبادئه الهادفة إلى تحرير ودعم الشعوب المظلومة والحرة.

هذه المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي حملت رسائل تحذيرية لقوى تحالف العدوان السعودي اذا مااستمرت في المماطلة وعدم التقدم في مسار السلام ورفع الحصار وإيقاف العدوان على البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مسيرة جماهيرية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في مأرب باليمن

المشاط يشيد بالخروج المليوني في مسيرات الوفاء للشهيد الصماد وللشعب الفلسطيني

مسيرة حاشدة في 'البيضاء' باليمن وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين

اليمن..مسيرة جماهيرية في المحويت وفاء للشهيد الصماد وللشعب الفلسطيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في الجزائر.. مطالبات نيابية بسحب مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان

اليمن.. مسيرة نسائية بعمران وفاء للصماد وللشعب الفلسطيني

بالفيديو.. اليمنيون يؤكدون على محورية القضية الفلسطينية وتضامنهم مع الفلسطينيين

أكثر من 44 مليار دولار حجم الضرر الناتج عن الزلزال المدمر في سوريا

علي باقري يجري مباحثات مع المسؤولين الكولومبيين

يحمل نصف مليون دولار.. اعتقال برلماني نيجيري قبل الانتخابات العامة بيوم