مسيرة حاشدة بتعز وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني

العالم- اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة التي أقيمت بمفرق ماوية بمديرية التعزية وتقدمها عضو مجلس الشورى محمود بجاش ووكلاء المحافظة والشخصيات الاجتماعية وقيادات محلية وتنفيذية وعسكرية شعارات منددة باستمرار العدوان في مماطلة الشعب اليمني في رفع الحصار.

وعبروا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في التصدي لاعتداءات الكيان الصهيوني.

وفي المسيرة تطرق مدير مكتب التخطيط محمد الوشلي في كلمة السلطة المحلية إلى جانب من حياة الرئيس الشهيد صالح الصماد، وما كان يتحلى به من شجاعة وحكمة واستشعار للمسؤولية.

وأكد أن الشهيد الصماد سيبقى حاضرا في وجدان اليمنيين كنموذج في التضحية والفداء والبذل والعطاء والصدق والوفاء وخدمة الشعب والوطن.

وأشار الوشلي إلى محاولات تحالف العدوان التنصل عن التزاماته المترتبة على عدوانه وحصاره للشعب اليمني، مؤكدا أن تحرير الوطن بات ضرورة ملحة لكسر الحصار وإنهاء العدوان بشكل كامل.

وحذر بيان صادر عن المسيرة دول تحالف العدوان من الاستمرار في مماطلة الشعب اليمني في حقوقه المشروعة والمكفولة وفي مقدمتها رفع الحصار عن الموانئ والمطارات ودفع رواتب الموظفين وإخراج القوات الأجنبية.

وأشار إلى الدور الأمريكي الإشرافي في العدوان على الشعب اليمني وتحديد الأهداف لدول العدوان والتي كان من ضمنها استهداف الرئيس الشهيد صالح الصماد.

وأكد البيان أن التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه موقف مبدئي لا يمكن أن يتغير، مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني حتى استعادة كامل الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا إلى مضاعفة الجهود في رفد الجبهات والحفاظ على وحدة الصف وتماسك النسيج الاجتماعي في مواجهة العدوان ومؤامراته، والعمل على تشجيع ودعم المبادرات المجتمعية وبالتشجير والاهتمام بالسدود والحواجز المائية للاستفادة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.