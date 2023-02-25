السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

النخالة يعزي بشهداء نابلس وجنين

النخالة يعزي بشهداء نابلس وجنين
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، واجب التعزية والمواساة لعوائل الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في نابلس وجنين بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطین

وعزّى الأمين العام عائلتي الشهيدين المجاهدين في سرايا القدس قائد كتيبة نابلس محمد أبو بكر، والقائد حسام اسليم، مشيداً بدورهما الجهادي المشهود في إشعال ثورة الاشتباك والتصدي لقوات العدو، والذي توج بارتقائهما شهيدين على طريق القدس إلى جانب كوكبة من الفلسطينيين.

كما هاتف القائد النخالة، عائلة الشهيد المجاهد محمد أبو صباح، معزياً ومباركاً باستشهاده والتحاقه بقافلة شهداء كتيبة جنين الذين يمثلون عنواناً ملهماً للتضحية والعطاء على امتداد الساحات.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء، أن حركة الجهاد الإسلامي تقف إلى جانب عوائل الشهداء، ولن تتخلى عن دورها الرسالي في الوفاء لتضحيات أبنائهم والسير على خطاهم حتى تحقيق وصاياهم في الحرية والعدالة لشعبنا وأمتنا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مسيرة حاشدة في 'البيضاء' باليمن وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين

وقفة تضامنية للمصلين والمرابطين في الأقصى مع عرين الأسد وشهداء نابلس

شاهد هكذا رد الشعب الفلسطيني على نداء عرين الاسود

النخالة: ما حدث في نابلس جريمة كبرى ومن واجبنا كقوى مقاومة أن نرد عليها دون تردد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النخالة يعزي بشهداء نابلس وجنين

روسيا ترحّب بمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا

ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر

شاهد.. ما الذي اوصل لبنان الى حالة الانهيار؟

في اليمن... مسيرة حاشدة بتعز وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني

في الجزائر.. مطالبات نيابية بسحب مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان