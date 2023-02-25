حاجي زادة: الاسطول الاميركي في مرمى الصواريخ الايرانية

العالم - إيران

وقال حاجي زاده في مقابلة مع التلفزيون الايراني الجمعة، إن الصاروخ 'باوه' فرط الصوتي يصل مداه إلى 1650 كيلومترا وقد دخل حيز الخدمة، وبث التلفزيون الايراني مشاهد عن تحليق هذا الصاروخ وتدميره لهدفه.

وأضاف، أن الاسطول الاميركي في المحيط الهادئ والبحر الأحمر والمتوسط في مرمى الصواريخ الايرانية، أن المسيرة "غزة" قادر على حمل تسعة قنابل والتحليق لمسافة طويلة.

واوضح العميد حاجي زادة ان الصاروخ الفرط صوتي هو صاروخ قادر على المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك في اتجاهات مختلفة ، وله محرك يبدأ بالعمل عند اقترابه من الهدف مسافة 300 أو 400 أو 500 كيلومتر ويبدأ بالمناورة.

واضاف : سرعة الصاروخ الفرط صوتي الايراني تفوق 12 الى 13 ماخ، ومن اهم خصائص الصاروخ الفرط صوتي هو سلب امكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو ، واقول بكل ثقة بأن الأعداء لايمكنهم ان يصنعوا مثيلا لهذا الصاروخ حتى بعد مضي عدة عقود.

وحول موعد ازاحة الستار عن هذا الصاروخ الفرط صوتي اوضح قائد قوات الجوفضاء في الحرس الثوري "نظرا لخروج الصاروخ الفرط صوتي من الغلاف الجوي فنحن نبحث عن طريقة لازاحة الستار عنه، اذا لم يثق الاميركيون بذلك فذلك ليس مهما وفي يوم المواجهة ستتوضح الأمور.

وقال العميد حاجي زادة ان تسمية هذا الصاروخ جاءت تيمنا باسم الشهداء الذين استشهدوا في محافظة كردستان الايرانية (ضد المناوئين للثورة الاسلامية) وعند اشارته الى مدى هذا الصاروخ قال العميد حاجي زادة " هذا لا يحتاج الى شرح وعلى الآخرين ان ينتبهوا لأنفسهم".

كما اشار العميد حاجي زادة الى قدرات الصواريخ الباليستية الايرانية قائلا : ان صواريخنا البعيدة المدى تم خفض اوزانها الى الربع، وازدادت فعاليتها، ومن حيث دقة الاصابة فان جميع صواريخنا هي نقطوية وتم تقليص الفترة اللازمة للاطلاق الى السدس.

واضاف بأن حرس الثورة الاسلامية وقوات الجوفضائية كانت تبحث منذ البداية عن شل قدرة الماكينة الحربية الاميركية ، وقال" ان للاميركيين عددا من مكامن القوة ونحن سعينا الى ضرب مكامن التفوق هذه وجعلها غير مجدية".

وفيما اشار العميد حاجي زادة بأن كافة القواعد الاميركية في المنطقة هي تحت اشراف ومراقبة ايرانية كاملة، اكد بأن هذه القواعد اصبحت "كاللقمة تحت أسناننا" وتحولت الى نقطة ضعف للاميركيين واننا سنوجه الضربات اليها كلما دعت الحاجة.

وتابع: ايران قادرة على استهداف السفن الحربية الاميركية من على بعد 200 كيلومتر موضحا بأن عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للاوروبيين الذين عليهم ان يحافظوا على احترام انفسهم ايضا.