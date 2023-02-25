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اليمن.. مسيرة نسائية في مدينة ذمار وفاءً للرئيس الشهيد الصماد

اليمن.. مسيرة نسائية في مدينة ذمار وفاءً للرئيس الشهيد الصماد
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

نظمت الهيئة النسائية اليمنية بمدينة ذمار، مسيرة وفاءً للرئيس الشهيد صالح الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

العالم - اليمن

وألقيت خلال المسيرة كلمات أشارت، إلى ما تميز به الرئيس الشهيد الصماد من صفات قيادية وإخلاص ونزاهة، وتحركه في توحيد الصف الداخلي والتصدي للعدوان وبناء مؤسسات الدولة .. داعية للاقتداء بنهجه ومواصلة مشروعه “يد تحمي ويد تبني”.

ونددت المشاركات، بجرائم دول العدوان بحق الشعب اليمني أرضا وإنسانا، وبجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واستنكرن، تطبيع بعض الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني.. وأكدن ثبات موقف اليمن المبدئي تجاه قضية فلسطين، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه واستعادة أراضيه وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وحمل بيان المسيرة، دول تحالف العدوان مسئولية كل جرائمه في اليمن.. مؤكدا تمسك الشعب اليمني بكافة حقوقه ورفضه لأي تواجد أجنبي على أراضيه.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة.

وحث بيان المسيرة. على تعزيز وحدة الصف ومواصلة الصمود والسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر المؤزر.

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اليمن.. مسيرة نسائية في مدينة ذمار وفاءً للرئيس الشهيد الصماد

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