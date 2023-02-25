شاهد.. الحرب الروسية الاوکرانية ترتقي الی حرب وجودية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال د. نبيل سرور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الحرب الروسية الاوكرانية دخلت منعطفاً مهماً بعد انتهاء عامها الاول، وزخم الحرب مستمر الی تصاعد خاصة في ظل المد الروسي المتعاظم وتحقيق انجازات كبيرة في أكثر من نقطة.

وأضاف ان تعيين قائد الاركان العامة في الجيش الروسي قائداً جديداً لهذا الحرب مسألة مهمة جداً وايضاً حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ايضاً مهم جداً حيث أكد ان هذه الحرب هي حرب وجودية بالنسبة لروسيا.

وبيّن ان كل هذه المؤشرات تؤكد ان هذه الحرب، ستذهب الی جولات جديدة، لأنها حرباً وجودية وأساسية لكلی الطرفين الروسي والاوكراني ومن يقف وراء أوكرانيا.

وشدد علی ان البعد الاستراتيجي الان في اقصی تزخيمه والميدان يشتعل بشكل كبير وهناك جولات جديدة أتية لاثبات ربحية معينة في ظل ميزان يميل بشكل كبير الی الجانب الروسي في أكثر من نقطة من نقاط الميدان في تلك الحرب.