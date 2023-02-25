السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الحرب الروسية الاوکرانية ترتقي الی حرب وجودية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاكاديمي والباحث السياسي د. نبيل سرور ان الحرب الروسية - الاوكرانية تشكل حرباً وجودية لكلی الطرفين وداعمي اوکرانيا وهي في طريق التصعيد.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال د. نبيل سرور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الحرب الروسية الاوكرانية دخلت منعطفاً مهماً بعد انتهاء عامها الاول، وزخم الحرب مستمر الی تصاعد خاصة في ظل المد الروسي المتعاظم وتحقيق انجازات كبيرة في أكثر من نقطة.

وأضاف ان تعيين قائد الاركان العامة في الجيش الروسي قائداً جديداً لهذا الحرب مسألة مهمة جداً وايضاً حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ايضاً مهم جداً حيث أكد ان هذه الحرب هي حرب وجودية بالنسبة لروسيا.

وبيّن ان كل هذه المؤشرات تؤكد ان هذه الحرب، ستذهب الی جولات جديدة، لأنها حرباً وجودية وأساسية لكلی الطرفين الروسي والاوكراني ومن يقف وراء أوكرانيا.

وشدد علی ان البعد الاستراتيجي الان في اقصی تزخيمه والميدان يشتعل بشكل كبير وهناك جولات جديدة أتية لاثبات ربحية معينة في ظل ميزان يميل بشكل كبير الی الجانب الروسي في أكثر من نقطة من نقاط الميدان في تلك الحرب.

روابط ذات صلة

بايدن يشكك بجدوى تنفيذ خطة الصين للسلام في أوكرانيا

عقوبات أميركية وغربية ضد موسكو وحلف الناتو يؤكد دعم كييف

أوستن يكشف عن خطط واشنطن العسكرية لدعم أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في الذكرى الـ 29 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.. حماس: جرائم ومجازر الاحتلال لن ترهب شعبنا

وزير الخارجية الأوكراني تعلن موقف بلاده من خطة السلام الصينية

شاهد.. الحرب الروسية الاوکرانية ترتقي الی حرب وجودية

بدء عمليات ضد أهداف صهيونية بالضفة الغربية رداً على مجزرة نابلس

أميركا تختطف لبنانياً في رومانيا

العراق..تسجيل هزتين أرضيتين في الموصل وأربيل