أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 25فبراير 2023

رسالت ..

القائد بلقائه مع أعضاء مجلس خبراء القيادة .. إشاعة اليأس, سياسة دائمة للأعداء

رويش ملت ..

الوزير عبد اللهيان .. لن نسمح بأن تشكّل الجماعات الإرهابية بشمال العراق مصدر تهديد لايران

ابرار ..

منظمة الطاقة الذرية.. ليس من حق الوكالة الدولية المطالبة بإجراء إختبار للمصداقية كلّ يوم

ارمان امروز..

الصين تعلن عن مبادرة من إثني عشر بندا لإحلال السلام في أوكرانيا..

خراسان ..

كييف تُرحب بالمبادرة الصينية , وأمريكا تشكّك بها والناتو يعبّر عن إستيائه إزاءها

عصر ايرانيان ..

منظمة الصليب الأحمر الدولية تثمّن جهود الإغاثة الايرانية لمنكوبي الزلازل بتركيا وسوريا

قدس ..

حماس .. الشعب الفلسطيني لن يسمح لأحد أبدا بإطفاء شعلة الإنتفاضة ضد الإحتلال الصهيوني

وطن امروز ..

قائد حركة أنصار الله يؤكد عزم الشعب اليمني على تحرير أرضه وترابه بالكامل

جوان ..

النظام الخليفي في البحرين يصعّد إجراءاته القمعية وحملة الإعتقالات ضد قوى المعارضة السلمية

اطلاعات ..

محافل إعلامية أمريكية تصنّف النظام السعودي كنموذج للظلم والديكتاتورية في العالم

شرق ..

أوكرانيا جحيم على الأرض .. الحرب تدخل عامها الثاني دون بصيص أمل للسلام

مردم سالاري ..

منظمة الطاقة الذرية تؤكد حقّ ايران بإنتاج يورانيوم بأية درجة تخصيب تحتاجها

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان ..

صحيفةُ جوان كتبت في مقالها(المقاومة تتوعد بالإنتقام من تل أبيب)..مجموعةُ عرين الأسود الفلسطينيةُ في مدينةِ نابلس بالضفةِ الغربية توعَّدَت بالإنتقامِ لدماءِ الشهداءِ الذين سقَطوا خلالَ الهجومِ الوحشي الذي شنَّته القواتُ الصهيونيةُ على نابلس مؤخرا. بيانُ هذه المجموعة من المقاتلين الفلسطينيين زادَ من رعبِ وهلع الكيان الصهيوني رغم زَجِّه بتعزيزاتٍ عسكريةٍ كبيرة بالضفة تحسُّبا لاندلاعِ انتفاضةٍ مسلحةٍ شاملة .

الضفة الغربية تشهد حالة غليان الغضب الشعبي الفلسطيني وتبلور مؤشرات اكبر من أي وقت حول قرب تفجّر إنتفاضة مسلحة.

والواقعُ هو ان حكومة نتنياهو الغارقةَ في صراعاتٍ ساخنة مع المعارضة الى درجةِ اِثارةِ مخاوفَ جدية بالكيان من السقوط والزوال حاولت عبر التصعيد في الضفة والهجومِ على نابلس تحويلَ اَنظار الداخل من الصراع السياسي الى الاوضاع بالضفة , اِلا اَنَّ هذه المحاولةَ فَشِلت تماما وادَّت لنتائجَ عكسية تتمثَّلُ الانَ بتصاعدِ لهيب ِالمقاومةِ بالضفة واقترابِها من التحول لانتفاضةٍ مسلحةٍ شاملة .

سياست روز ..

في مقالِها الذي يحمل عنوان ( ما الذي تسعى إليه الصين ؟) كتبت صحيفةُ سياسة روز عن المبادرة الصينية الخاصة باوكرانيا قائلة ..الصينُ طرحت مبادرةً من اثني عشر بندا بشأنِ إحلال السلام في اوكرانيا تزامنا مع دخولِ الحرب الاوكرانية عامَها الثاني.

لكنَّ .. العجيب في الأمر هو أنّ أمريكا وحليفاتها الأوروبيات سارعت للتشكيك بهذه المبادرة قبل دراستها والتمحّص بمحتوى بنودها.

القوى الغربيةُ اَثبتت بردِّها السلبي على المبادرةِ الصينية حقيقةَ نواياها باستمرارِ الحرب الاوكرانية لاستنزافِ روسيا , و إلا ما معنى رفضِ مبادرةٍ تضمَّنت بنودا واضحةً لوضعِ اسسٍ قويةٍ لاعادةِ السلام الى اوكرانيا , بنودٌ اكدت على احترامِ وحدةِ اراضي بلدانِ العالم وسيادتِها الوطنية كما اكدت على ضرورةِ الامتناعِ عن استخدام السلاح النووي وبدءِ مفاوضاتِ سلامٍ بين الفرقاء . اِنَّ هدفَ الصين هو الحيلولةُ دونَ اتساعِ الحرب الاوكرانية وتفادي خطرِ اندلاعِ حرب عالمية.

خراسان ..

صحيفةُ خراسان سلطت الضوء على الاجواءِ في كابول وكتبت في مقالِها ( حركة طالبان والصراع على السلطة )..النظامُ الحاكم في افغانستان , نظامُ اِمارةٍ طالبانية يتزعمها اميرٌ للحركة وليس رئيسٌ للجمهورية او للوزراءِ مثلا , ولا معنى في هذه الامارة لمفاهيمَ مثلِ الدستور والانتخابات ولا للقوانين ولا لاي شيئ من هذا القبيل , فالكلمةُ الاولى والاخيرةُ هي لاَميرِها , ولكنْ.. طفت في الآونة الأخيرة مؤشرات على السطح بحدوث تصدّع داخليّ في نظام هذه الإمارة الطالبانية يعكس وجود خلافات أيديولوجية بينية.

فوزيرُ الداخليةِ "سراج الدين حقاني" زعيمُ شبكةِ حقاني الاكثَر تطرفا في حركةِ طالبان اِنتقد بصورةٍ ضمنيةٍ مواقفَ اميرِ او زعيمِ طالبان" "الملا هبت الله آخوند زاده" " في تطورٍ فريدٍ من نوعه سَخَّنَ الجدلَ الداخليَّ في طالبان بشكلٍ كبير . اِنَّ ما يَحدُثُ في الواقع هو ظهورُ مؤشراتٍ حول وجودِ اختلافاتٍ ايدلوجيةٍ في حركة طالبان , اختلافاتٌ قد تتحول الى صراعاتٍ تستند الى انتماءاتٍ عرقيةٍ وقبلية.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن ( المبادرة الصينية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ) قائلة..في ظل اجواء اتهامات القوى الغربية للصين بمواكبة موقف روسيا في الحرب باوكرانيا , اعلنت بكين عن مبادرة لاحلال السلام في اوكرانيا تزامنا مع دخول هذه الحرب عامها الثاني .

المبادرة الصينية وضعت القوى الغربية بين خيارين , إنتهاج الدبلوماسية لوقف الحرب الأوكرانية أو الإصرار على تأجيجها.

والمشكلة هنا ترتبط بتسرع امريكا في اتخاذ موقف يشكك بنوايا الصين من وراء هذه المبادرة بدلا من دراستها والتمعن في بنودها , كما ان حلف الناتو اعتبر الصين غير مؤهلة بحكم علاقاتها الوثيقة مع روسيا لطرح اية مبادرة للسلام في اوكرانيا , وهذا الكلام يعني تجاهل الناتو لمحتوى المبادرة الصينية نفسها واطلاق احكام متسرعة تماما . ان هذا التحرك الصيني كفيل بحد ذاته في فتح باب جديد لوقف الحرب عبر المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين الاوكراني والروسي وربما لا تريد القوى الغربية وقف هذه الحرب عمليا لابقاءها كبؤرة نزاع غير مباشر لاضعاف روسيا .

مردم سالاري ..

في تقريرها ( إصرار ماكرون على توسيع قدرات فرنسا العسكرية ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..الحرب الاوكرانية قلبت رؤية البلدان الاوروبية ازاء قضايا ومفهوم الامن الاوروبي رأسا على عقب , فهناك اندفاع من قبل البلدان الاوروبية الرئيسية وخاصة المانيا وفرنسا على تخصيص ميزانيات عسكرية ضخمة. فالمستشار الالماني اولاف شولتز وافق على اكبر ميزانية عسكرية المانية منذ توحيد شطري المانيا , وتتحرك فرنسا بنفس المسار.

الرئيس الفرنسي ماكرون يعتزم تخصيص أربعمائة مليار دولار لتعزيز قدرات القوات الفرنسية, بما فيها الترسانة النووية حتى عام 2030 .

وبرر ماكرون في خطابه الاخير هذا التوجه نحو العسكرتاريا بالقول ان ضرورات مواجهة التحديات الجديدة في القرن الحالي تحتم ذلك , من جانبه يتحرك حلف الناتو بشكل عام لزيادة الميزانيات العسكرية لبلدانه.