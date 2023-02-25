مجزرة نابلس.. واتساع رقعة المقاومة الفلسطينية

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم نقل مجموعة من الاصابات بالرصاص الحي إلى المشافي، وهناك العشرات من الاصابات بالاختناق تم التعامل معها ميدانيا.

هذه المجزرة كان المستهدف الرئيسي فيها مجموعة عرين الأسود، التي بدأت تتسيد الساحة في الضفة الغربية، وللحديث اكثر حول هذا الموضوع سألت قناة العالم مراسلها في رام الله ليجيب عن الاسئلة التالية..

1- في البداية كيف بات الوضع الان في الضفة الغربية وشعبية عرين الاسود بعد مجزرة نابلس؟

2- ما هو تفسيرك للعدد الكبير من الشهداء والجرحى؟

هذه المجزرة كشفت ان رقعة المقاومة في الضفة الغربية اتسعت بشكل كبير، حيث خرجت بعد الجريمة الصهيونية مسيرات حاشدة شارك فيها الاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، تاييدا لمجموعة عرين الاسود ووفاءا لدماء شهداء مجزرة نابلس.

واكد المتظاهرون دعمهم لمجموعة عرين الأسود ولمقاتليها، الذين ينشطون بشكل فاعل في الضفة الغربية. وشدد المشاركون على وقوفهم الى جانب المجموعة في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

لمناقشة هذا الموضوع استضاف برنامج "البوصلة" ضيف هذه الحلقة من الخليل.. عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد ليجيب عن الاسئلة التالية..



1- المراقبون يقولون ان نتنياهو يحاول تصدير ازماته الداخلية مثل الازمة الاقتصادية والاحتجاجات المتوالية ضده والتعديلات القضائية والتحذيرات من حرب اهلية كيف تقرؤون هذا؟

2- توتر امني خطير مع الفلسطينيين فهل يقترب الوضع من الانفجار خصوصا مع اقتراب شهر رمضان؟

3- ما المتوقع ان يكون عليه رد فصائل المقاومة؟

4- موقف السلطة الفلسطينية كيف تنظر اليه؟

5- هل ستقود هذه الاحداث المنطقة برمتها الى دوامة عنف جديدة؟

6- اين نحن الان من التنسيق الامني بين السلطة والاحتلال؟

7- ردود الفعل العربية، كيف كانت؟

8- صمت المجتمع الدولي، بماذا تفسره؟

9- مع كل هذه التطورات هل تعتقد ان غزة ستلعب دورا اكبر واكثر حسما في المواجهة مع الاحتلال؟



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