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ارتفاع مؤشر بورصة طهران يسجل مستوى غير مسبوق

ارتفاع مؤشر بورصة طهران يسجل مستوى غير مسبوق
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أغلق مؤشر بورصة طهران للأسهم والاوراق المالية جلسة تداول اليوم السبت على ارتفاع 82188 نقطة غير المسبوق الى مستوى 1,738,782 نقطة.

العالم - ايران

وسجل مؤشر عام بورصة طهران ارتفاعا بنسبة 4.96 بالمئة في تداولات اليوم التي شهدت تداول أكثر من 17 مليار سهم وورقة مالية في اطار 558 الف صفقة بقيمة 105.56 تريليون ريال ( الدولار= 282 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر مكاسب أسهم " فولاد مباركة "للصلب والوطنية للنحاس و"خليج فارس" للبتروكيماويات وغدير للاستثمار واصفهان للتكرير و " كسترش بارسيان" للنفط والغاز و" اوميد " للاستثمار.

وبالسوق الموازي الايراني صعد مؤشره العام 862 نقطة الى مستوى 222028 نقاط بتداول اكثر من 6.3 مليار سهم في اطار 484 الف ريال بقيمة 101.11 تريليون ريال.

وتلقت السوق دعما من تدفق السيولة الحائرة، جراء الآفاق الايجابية للشركات المدرجة سيما التصديرية منها بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق.

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