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هذا ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ببغداد

هذا ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ببغداد
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المؤتمر ال34 للاتحاد البرلمان العربي في بغداد اليوم السبت بيانه الختامي، مؤكدا على دعم القضية الفلسطينية وتشكيل وفد لزيارة سوريا.

العالم - العراق

وقال "الحلبوسي" في كلمة له خلال البيان الختامي للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، إنه "تقرر تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا، تأكيداً لدعمنا إلى شعب سوريا".

وأضاف أن "الاتحاد البرلماني العربي يدين جريمة حرق نسخة من القرآن التي ارتكبت في السويد، ويؤيد إضافة بند طارئ في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، تدين ازدراء الأديان".

واكد الحلبوسي على "أهمية تعزيز أسس العمل العربي المشترك"، مشددا على "أهمية استمرار الحوارات بين الأشقاء".

وشدد الحلبوسي في كلمته على "رفض أي فكر يدعو للكراهية والإقصاء".

وفي ما يلي النص الكامل لمشروع إعلان بغداد الصادر عن المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي:

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