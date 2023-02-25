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الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

رفضت الهند إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، الذي انعقد على مدار الأمس واليوم في نيودلهي.

العالم- اسيا والباسفيك

وقالت وزارة المالية الهندية، اليوم السبت في بيان: "أدان معظم الأعضاء بشكل حاسم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكدوا أنها تسبب معاناة إنسانية كبيرة وتفاقم اختلالات الاقتصاد العالمي، ولكن هناك رؤى أخرى وتقييمات مختلفة للموقف والعقوبات".

وأضاف البيان: "مع ملاحظة أن مجموعة العشرين ليست منتدى لحل القضايا الأمنية، ندرك أن القضايا الأمنية قد يكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي".

وكشف استطلاع رأي أجري في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أن الهنود يعتبرون الولايات المتحدة أكبر تهديد عسكري بعد الصين، ويلقون باللوم على حلف شمال الأطلسي وواشنطن أكثر من روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.

ويرى نحو 43% من المشاركين البالغ عددهم 1000 شخص أن الصين - التي لديها نزاع حدودي طويل الأمد مع الهند وتصاعد التوترات بينهما مرة أخرى منذ عام 2020 - تشكل أكبر تهديد، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "مورنينغ كونسلت"، وهي شركة استشارات تجارية عالمية مقرها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 22% يرون أن أميركا هي ثاني أكبر تهديد أمني، قبل خصم الهند التاريخي، باكستان (13%)، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

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الهند ترفض إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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