الجزائر والتصدي لتغلغل الصهاينة في أفريقيا- الجزء الثاني

ومنذ اعوام باتت الدعوة الى التطبيع موجهة نحو الهيئات الافريقية، بعد ان قطع كيان الاحتلال اشواطاً في التطبيع مع الدول على المستوى الثنائي.

وتجلت المواقف الجزائرية من خلال طردها مندوبة الاحتلال من القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي في اديس ابابا، بعد ان نجحت العام الماضي، في تعليق عضوية تل ابيب كمراقب.

فما اهمية التصدي الجزائري للتغلغل الاسرائيلي في القارة السمراء؟

وماذا عن خطورة نفوذ الاحتلال في افريقيا؟

يناقش برنامج "المغاربية" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

من الجزائر.. الباحث السياسي وليد بلقرون، والباحث الحقوقي عبدالرحمن صالح

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..