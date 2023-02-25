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اتفاق أممي صيني على دعم إجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري

اتفاق أممي صيني على دعم إجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير "داي بينغ" على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023.

العالم - ليبيا

وبين باتيلي في تغريدة له بموقع "تويتر" أنه التقى نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، وتناغما مع مبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023.

كما أجرى باتيلي محادثات مع وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكن" في مقر الأمم المتحدة.

وبين وزير خارجية الولايات المتحدة في تغريدة له بموقع "تويتر" أنه أثنى على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإجماع بين الليبيين لتمكين الانتخابات في عام 2023 وأضاف تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية.

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اتفاق أممي صيني على دعم إجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري

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