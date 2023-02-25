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انطلاق مناورات الدفاع الجوي المشتركة بين الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية مساء اليوم

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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