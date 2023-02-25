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للأسبوع الثامن على التوالي..

الأراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الأراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تجددت، مساء اليوم السبت، في الاراضي المحتلة التظاهرات الحاشدة ضد حكومة "بنيامين نتنياهو"، للأسبوع الثامن على التوالي.

العالم- الاحتلال

وشارك عشرات الآلاف يتظاهرون في التظاهرة المركزية في الاراضي المحتلة وسط "تل أبيب"، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.

وقالت القناة /12/ العبرية، إن عشرات الآلاف خرجوا في عدة مدن منها تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها.

وشارك زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، وزعيم حزب "أزرق - أبيض" "يني غانتس"، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك التظاهرة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية هددت الأربعاء، بالاستقالة من برلمان الاحتلال (كنيست)، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" للحكومة اليمينية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

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للأسبوع الثامن على التوالي.. الأراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو