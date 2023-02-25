الأراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

العالم- الاحتلال

وشارك عشرات الآلاف يتظاهرون في التظاهرة المركزية في الاراضي المحتلة وسط "تل أبيب"، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.

وقالت القناة /12/ العبرية، إن عشرات الآلاف خرجوا في عدة مدن منها تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها.

وشارك زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لابيد"، وزعيم حزب "أزرق - أبيض" "يني غانتس"، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك التظاهرة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية هددت الأربعاء، بالاستقالة من برلمان الاحتلال (كنيست)، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" للحكومة اليمينية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.