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ردا على اجتماع العقبة..

المقاومة بجنين: السلطة الفلسطينية مرة أخرى تقع في الفخ الأمريكي

المقاومة بجنين: السلطة الفلسطينية مرة أخرى تقع في الفخ الأمريكي
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكدت فصائل المقاومة بجنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، أن مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الأمني، غدا الاحد في الاردن، تأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني للشعب الفلسطيني.

العالم- فلسطين

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن إلغاء المشاركة في اللقاء هو "أضعف قرار يمكن أن تتخذه السلطة أمام جرائم الاحتلال"، مطالبة الذهاب "إلى الوحدة الوطنية كما توحدت البنادق في الميدان".

وأدانت عقد اللقاء السياسي والأمني الذي "يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والاسرى ويعمل على توفير مزيد من الفرص التي تشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب الجرائم، بما فيها جرائم التضييق على الأسرى والأسيرات وفرض العقوبات عليهم.

وأشارت أن السلطة الفلسطينية وقعت في الفخ الأمريكي مرة أخرى، وقدمت خدمة مجانية للاحتلال، من خلال الاستجابة لضغوط الإدارة الأمريكية التي لا يهمها سوى مصالح الاحتلال الصهيوني وحماية أمنه.

ودعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني إلى إدانة لقاء العقبة، والتعبير عن رفضهم لمشاركة السلطة فيه.

وتشارك السلطة الفلسطينية في القمة التي ستعقد في مدينة العقبة الأردنية، غدا الأحد، إضافة إلى الراعي الأمريكي والوفد الإسرائيلي، ووفود تمثل الأردن ومصر.

وستركز أجندة الاجتماع على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات، التي توصل إليها مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية "حسين الشيخ"، مع ما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "حي هنغبي"، المكلف من رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، بحسب مصادر فلسطينية.

وتأتي قمة العقبة الأمنية، وسط تحذيرات من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، في ظل تصعيد حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، لجرائمها بالضفة الغربية، وآخرها مجزرة نابلس، التي ارتقى فيها 11 شهيدا وأصيب فيها أكثر من 100 آخرين.

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