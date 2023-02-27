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جبهة الخلاص التونسية تُعلن إنشاء شبكة للدفاع عن المعتقلين السياسيين

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر محامون ينتمون إلى جبهة الخلاص المعارضة حضروا جلسات استنطاق السياسيين المُعتقلين على ذمة ملف التآمر على أمن الدولة ان ملفات هؤلاء خالية من الاثباتات الجدية مؤكدين وجود اطراف خارجية بينهم سفراء حاليين.

العالم - خاص بالعالم

ملف التآمر على أمن الدولة في صدارة الاهتمام في تونس، معطيات جديدة تتعلق بوجود اسماء ثلاثة سفراء حاليين وقائم بالاعمال لدول اجنبية في ملف البحث كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص المعارضة في تونس دون اثباتات فعلية حسب قولها.

وأكدت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة" لمياء الخميري:" تم حشر أجانب، من بينهم 3 سفراء سابقين و3 حاليين وقائم بأعمال، أحدهم لدولة عظمى".

جبهة الخلاص المعارضة أعلنت تكوين شبكة دعم اعلامي وقانوني للموقوفين والسجناء من أجل الضغط لاطلاق سراحهم بالإضافة إلى تحريك الشارع عبر مظاهرة احتجاجية بالعاصمة تونس في الخامس من مارس آذار المقبل.

ومع تصاعد حدة الأزمة السياسية و المخاوف من تأثير ذلك على الوضع العام الصعب في البلاد يخشى محللون من تداعيات توظيف الملفات الأمنية أو القضائية في الصراع السياسي المحتدم في تونس.

سياقات الاحداث في تونس تسير نحو منطقة أكثر خطورة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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