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الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يواصلون عصيانهم لليوم الـ15

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

عندما تغلق الابواب لا احد يدرك وحشتها وقسوتها الا من كان خلفها يوما وعلم كم هي الحياة لا تشبه الحياة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

خمسة عشر يوما مرت على قرار الاسرى الفلسطينيين تحدّي ادارة السجون الاسرائيلية والتي تأتمر بأمر بن جفير باعلان العصيان.

ورغم حالة الغليان التي تعيشها السجون الاسرائيلية الا ان المحتل مازال يصر على اجراءاته التي تسلب الاسرى ادنى الحقوق، وكما يبدو فان بداية شهر رمضان ستكون ملتهبة اذا ذهب الاسرى نحو معركة امعاء خاوية.

في مقر الصليب الاحمر الدولي لم ينتظر ذو الاسرى الفلسطينيين انباء العقبة اوتفاصيلها واذا ماكانت قمة امنية او سياسية او جمعت بين الاثنين.

الفلسطينييون هنا وصلوا لمساندة ابنائهم في معركة هي الاقسى لارتباطها اليوم بحكومة اسرائيلية تنتهج العنجهية.

لكن ما لا تدركه هذه الحكومة ان معركة الاسرى لديها اليوم في الخارج ارض خصبه لتبنيها في ظل حالة المقاومة الحالية.

الاسرى شريحة تمس كل الشرائح الفلسطينينة وقاسم يقسم على كل الكل الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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