اعتراف اميركي.. بيرنز: ايران لا تعتزم صنع اسلحة نووية

العالم - الأميرکيتان

وقال بيرنز في مقابلة مع قناة سي بي اس الاميركية ردا على سؤال حول ما اذا كان قادة ايران عازمون على صنع سلاح نووي، " على حد علمنا ، لا نعتقد بأن قادة ايران قد قرروا مواصلة برنامج تسليحي (نووي)"، حسب تعبيره.

كما تحدث بيرنز في هذه المقابلة عن عدد من القضايا العالمية مثل الحرب الروسية الاوكرانية والعلاقات الصينية الروسية.

وكرر بيرنز الادعاءات حول الدعم الصيني لروسيا في الحرب قائلا بان اميركا واثقة بأن الصين تدرس ابعاد قضية تزويد روسيا بالاسلحة لمساعدة القوات الروسية في عملياتها ، حسب زعمه.

واضاف " رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد من قبل الصينيين فان اميركا تامل في ثني بكين عن هذه المقامرة الخطرة وغير العقلانية" حسب وصفه.

كما اشار بيرنز الى الدعم المخابراتي الاميركي لاوكرانيا من اجل ضرب اهداف روسية .