صحيفة أمريكية: نواب أوكرانيون بدأوا يستسلمون للأمر الواقع 'الهزيمة'

العالم- الأميركيتان

وبحسب كاتب المقال في الصحيفة: "تقريبا كل المسؤولين الأوكرانيين الذين قابلتهم في ميونيخ يختلفون مع هذا.. بالنسبة لهم، فإن الصراع اللانهائي يعني انتصار بوتين وخسارة البلاد كما يعرفونها".

ويلفت مقال الصحيفة إلى أن السياسيين الأوكرانيين قلقون من أن إدارة بايدن لا تدعم استراتيجية كييف، التي تقضي بإجراء الأعمال العدائية بنشاط وتجنب "الجمود الذي طال أمده".

حيث أشارت النائبة في "الرادا"، يليزافيتا ياسكو، إلى أن تصريح الغرب بشأن دعم أوكرانيا "طالما تباطأ الأمر" يبدو "خطيرا للغاية.. نافذة فرصة النصر تغلق".

كما لفت ممثل آخر عن البرلمان الأوكراني، أليكسي غونشارينكو، إلى أنه إذا استمر الصراع لبضع سنوات أخرى، فإن أوكرانيا ستحقق "نصرا باهظ الثمن"على حد قوله.

ومن بين العوامل الأخرى غير المواتية لكييف، أشار المؤلف إلى إحجام بايدن عن إرسال الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا.