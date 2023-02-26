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ايران تكشف عن صاروخین متطورین ومسيرة "شاهد" العملاقة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف قائد قوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد حاجي زادة عن تطوير ايران صاروخ "باوه" ليصل مداه الى 1650 كيلومترا، اضافة إلى صناعتها لصاروخ فرط صوتي متطور ومسيرة شاهد 149 (مسيرة غزة) العملاقة القادرة على حمل 9 قنابل دفعة واحدة.

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ايران تكشف عن صاروخین متطورین ومسيرة "شاهد" العملاقة

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