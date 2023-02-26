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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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انطلاق مناورات الدفاع الجوي المشتركة بين الجيش الايراني وحرس الثورة الاسلامية مساء اليوم
ايران تكشف عن صاروخین متطورین ومسيرة "شاهد" العملاقة
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الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش
كشف قائد قوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد حاجي زادة عن تطوير ايران صاروخ "باوه" ليصل مداه الى 1650 كيلومترا، اضافة إلى صناعتها لصاروخ فرط صوتي متطور ومسيرة شاهد 149 (مسيرة غزة) العملاقة القادرة على حمل 9 قنابل دفعة واحدة.
تصنيف :
أهم الأخبار
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
صاروخ فرط صوتي
شاهد 149
صاروخ باوه
مسيرة غزة
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