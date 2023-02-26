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بدء وصول رؤساء البرلمانات المشاركين بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى دمشق تأكيدا على دعم سورية في مواجهة الحصار وكارثة الزلزال

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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