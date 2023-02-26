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رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية: نعتزم تصدير منتوجاتنا النووية الى الخارج فضلا عن تلبية الحاجة الداخلية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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